Овечкин вышел на третье место по матчам в НХЛ среди россиян

«Вашингтон» играет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Во встрече принимает участие российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Для него эта встреча стала 1248-й в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Федоровым.

Овечкин занимает третье место среди российских хоккеистов в НХЛ. Впереди только Алексей Ковалев (1316) и Сергей Гончар (1301).

Ранее в этом сезоне Овечкин вышел на третье место по результативным передачам в НХЛ среди россиян, обойдя Сергея Зубова. Впереди Сергей Федоров и Евгений Малкин.