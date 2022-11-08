Овечкин вышел на третье место по числу матчей в НХЛ с 2 или более очками среди крайних нападающих

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:4).

Игра с «Ойлерз» стала для россиянина 399-й, в которой ему удалось сделать более одного результативного действия. Теперь Овечкин делит третье место по числу таких матчей среди крайних нападающих в истории НХЛ вместе с Марком Рекки.

Рекорд по числу матчей с 2 или более очками в НХЛ среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (540), на втором месте — Горди Хоу (511).

Также Овечкин вышел на 15-е место по количеству игр с двумя или более результативными играми в НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (824), единственным действующим игроком, который находится выше Овечкина в списке, является Сидни Кросби (11-е место, 425).