Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков. На первом — Гретцки
Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по числу хет-триков
03:34
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.
Овечкин впервые в этом сезоне забросил три шайбы за один матч в этом сезоне. Для него этот регулярный чемпионат стал 17-м, в котором он оформил хет-трик.
Всего на счету 36-летнего Овечкина теперь 28 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионни и Бобби Халлом и вышел на 6-е место в истории лиги.
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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