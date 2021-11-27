Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й, 747-й и 748-й в лиге.

Овечкин впервые в этом сезоне забросил три шайбы за один матч в этом сезоне. Для него этот регулярный чемпионат стал 17-м, в котором он оформил хет-трик.

Всего на счету 36-летнего Овечкина теперь 28 хет-триков. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионни и Бобби Халлом и вышел на 6-е место в истории лиги.