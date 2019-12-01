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Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев

04:39
Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Фото nhl.com
Александр Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Фото nhl.com
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:1, после второго периода), вышел на пятое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев. Россиянин набрал 1239-е очко за карьеру и сравнялся с Петером Штястны.

Лидером является чех Яромир Ягр — 1921 очко. Второе место занимает финн Теему Селянне (1457), тройку замыкает форвард Яри Курри (1398). Четвертый — Матс Сундин (1349).

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