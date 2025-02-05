Овечкин вышел на пятое место среди форвардов по количеству побед в НХЛ

«Вашингтон» дома победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой на последней секунде матча.

Также 39-летний россиянин одержал свою 807-ю победу за карьеру в НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое пятое место среди всех форвардов, выступавших в лиге, обойдя Горди Хоу (806 побед).

Теперь Овечкина опережают только Патрик Марло (935), Джо Торнтон (914), Яромир Ягр (874) и Марк Мессье (864).