Овечкин вышел на лед с сыновьями перед церемонией в честь 900 гола

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» пришел в раздевалку с сыновьями.

Сергея и Илью одели в черную форму «Кэпиталз» с фамилией «Ови Джуниор» (Ovi Jr) на спине. Хоккеисты «Кэпс» поприветствовали детей, а Ти Джей Уилсон показал им командные традиции перед выходом на лед.

«Вашингтон» перед матчем против «Виннипега» проведет церемонию в честь 900 голов Овечкина в регулярных чемпионата НХЛ. Юбилейную шайбу он забросил 6 ноября в матче против «Сент-Луиса».

Также сегодня отметят достижение 40-летнего россиянина в 1500 матчей, которое он преодолел 26 октября.