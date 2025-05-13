Хоккей
13 мая, 05:10

Овечкин вышел на единоличное пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:5).

39-летний россиянин реализовал большинство на 53-й минуте. Теперь на счету Овечкина 31 гол в большинстве в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он занимает единоличное пятое место в истории лиги, опередив Джо Павелски и Никласа Лидстрема, у которых по 30 шайб.

На четвертой строчке в списке расположился Дино Сиссарелли (34 шайбы), лидирует Бретт Халл (38).

В текущем плей-офф Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.

Александр Овечкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
  • Apei

    круто, чо

    13.05.2025

    • Овечкин обошел Лемье по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

    «Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
