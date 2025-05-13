Овечкин вышел на единоличное пятое место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии плей-офф НХЛ против «Каролины» (2:5).

39-летний россиянин реализовал большинство на 53-й минуте. Теперь на счету Овечкина 31 гол в большинстве в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю он занимает единоличное пятое место в истории лиги, опередив Джо Павелски и Никласа Лидстрема, у которых по 30 шайб.

На четвертой строчке в списке расположился Дино Сиссарелли (34 шайбы), лидирует Бретт Халл (38).

В текущем плей-офф Овечкин провел 9 матчей, в которых набрал 6 (5+1) очков.