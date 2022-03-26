Овечкин вышел на девятое место по победным буллитам в истории НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал российский нападающий Александр Овечкин.

36-летний россиянин 16-й раз за карьеру стал автором победного буллита в НХЛ. По этому показателю он вышел на 9-е место в истории лиги, повторив результат нападающего «Аризоны» Фила Кессела.

Лучшим игроком в истории НХЛ по количеству победных буллитов является Франс Нильсен — 23.

Всего на счету Овечкина 37 реализованных из 114 попыток в сериях послематчевых буллитов.