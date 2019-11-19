Овечкин вышел на чистое третье место в снайперской гонке

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил«Анахайм» — 5:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.20 на льду. Он забросил 15-ю шайбу в сезоне и вышел на чистое третье место в снайперской гонке.

С 17 голами ее возглавляет форвард «Бостона» Давид Пастрняк. На второй позиции с 16 шайбами нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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