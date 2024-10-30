Овечкин вышел на чистое третье место по числу голов в НХЛ при игре в равных составах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

39-летний форвард забил оба гола при игре в равных составах. Теперь у россиянина 540 шайб, заброшенных при игре 5 на 5.

Овечкин вышел на чистое третье место по этому показателю в истории НХЛ, опередив Яромира Ягра (538).

Рекорд по числу голов в истории НХЛ при игре в равных составах принадлежит Уэйну Гретцки (617), второе место занимает Горди Хоу (566).