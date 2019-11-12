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Овечкин вышел на чистое 39-е место в истории НХЛ по очкам, обойдя Кросби

07:23
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 1 (0+1) очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (3:4 Б), вышел на чистое 39-е место в истории лиги в списке бомбардиров.

Россиянин набрал 1234-е (671+562) очко в чемпионатах НХЛ. Он обошел Сидни Кросби(«Питтсбург»), в активе которого 1233 (461+782) балла. 38-е место занимает Петер Штястны, у которого 1239 очков.

Овечкин провел 1103 матча, Кросби — 960.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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