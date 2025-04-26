Овечкин вышел на чистое 35-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в третьем матче серии плей-офф с «Монреалем» (3:6).

39-летний россиянин набрал 145 очков и вышел на чистое 35-е место по результативности в плей-офф, опередив Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144 очка).

На 34-й строчке с 146 очками расположился Майк Модано, лидирует с 382 очками Уэйн Гретцки.

На счету Овечкина 145 (75+70) набранных очков в 154 матчах плей-офф НХЛ.