Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Каролину» со счетом 4:3.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил одну шайбу. Теперь на счету 36-летнего хоккеиста 75 (39+36) очков в 61 матчах сезона-2021/22. Всего за карьеру в НХЛ у россиянина 1395 (769+626) очков.

Овечкин вышел на чистое 22-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, опередив Люка Робитайла на одно очко. Его ближайшая цель — финн Яри Курри, набравший 1398 очков в 1251 игре.

Таблица лучших бомбардиров в истории НХЛ:

1. Уэйн Гретцки — 2857 (894+1963) очков в 1487 матчах

2. Яромир Ягр — 1921 (766+1155) в 1733

3. Марк Мессье — 1887 (694+1193) в 1756

4. Горди Хоу — 1850 (801+1049) в 1767

5. Рон Фрэнсис — 1798 (549+1249) в 1731

...

21. Яри Курри — 1398 (601+797) в 1251

22. Александр Овечкин («Вашингтон») — 1395 (769+626) в 1258

23. Люк Робитайл — 1394 (668+726) в 1431

24. Бретт Халл — 1391 (741+650) в 1269