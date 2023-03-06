Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по очкам в истории НХЛ.
Россиянин набрал 3 (2+1) очка в матче против «Сан-Хосе» (8:3). После этой встречи он опередил Стена Микиту (1467 очков). Всего у Овечкина 1470 (815+655) очков в 1333 матчах.
На 15-й строчке располагается форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, который набрал 1482 (544+928) очка в 1170 играх.
В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.
Также Овечкин с 815 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 79 голов.
|6.03
|00:00
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Аризона – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|6.03
|02:00
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Филадельфия – Детройт
|3 : 1
|6.03
|02:00
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Вегас – Монреаль
|4 : 3
|6.03
|05:00
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Колорадо – Сиэтл
|2 : 3 ОТ
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26