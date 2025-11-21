Овечкин вышел на четвертое место в НХЛ по количеству хет-триков

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на четвертое место в истории НХЛ по общему количеству хет-триков.

В игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (8:4) 40-летний россиянин забил три гола.

У Овечкина теперь 33 хет-трика — он делит четвертое место с американцем Бреттом Халлом. Третье место — у канадского форварда Майка Босси (39 хет-триков), второе — у его соотечественника, нападающего Марио Лемье (40). Больше всего хет-триков оформил канадский нападающий Уэйн Гретцки (50).

В сезоне-2025/26 Овечкин в 21 матче набрал 20 (10+10) очков.