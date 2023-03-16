Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:4 Б).

Благодаря этому россиянин поднялся на четвертое место по голам в домашних играх в истории НХЛ. Овечкин забросил 402 шайбы в играх на своей площадке, он опередил по этому показателю Майка Гартнера (401).

Рекорд по голам в домашних матчах в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (492), второе место занимает Горди Хоу (449), на третьей строчке — Яромир Ягр (411).