Овечкин вышел на 99-е место по матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

Для 36-летнего россиянина эта игра стала 1238-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Дугом Уэйтом.

Теперь Уайт и Овечкин делят 99-е в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей.

На 98-й строчке располагается экс-нападающий «Нью-Джерси» Патрик Элиаш, который сыграл за карьеру 1240 матчей.