26-й хет-трик Овечкина! Александр Великий догнал Мориса Ришара по хет-трикам в НХЛ
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4). Российский форвард оформил второй подряд хет-трик. По матчам с тремя голами он вышел на восьмое место в истории лиги, сравнявшись с Морисом Ришаром (26).
У Бобби Халла и Марселя Дионна по 28 хет-триков. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (50).
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