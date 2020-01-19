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26-й хет-трик Овечкина! Александр Великий догнал Мориса Ришара по хет-трикам в НХЛ

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Александр Овечкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков. Фото Washington Capitals
Александр Овечкин вышел на 8-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков. Фото Washington Capitals
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (6:4). Российский форвард оформил второй подряд хет-трик. По матчам с тремя голами он вышел на восьмое место в истории лиги, сравнявшись с Морисом Ришаром (26).

У Бобби Халла и Марселя Дионна по 28 хет-триков. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (50).

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