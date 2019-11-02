Овечкин вышел на 41-е место по набранным очкам в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по количествую набранных очков в регулярных чемпионатах.

В матче с «Баффало» (6:1) форвард отметился голевой передачей и набрал 1230-е очко в карьере. Всего в его активе 669 голов и 561 голевая передача.

Россиянин обошел канадца Норма Ульмана, которому на 1229 очков пришлось потратить 1410 игр. На 40-м месте американец Фил Хаусли: у него 1232 очка.

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