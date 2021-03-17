Овечкин вышел на 34-е место по очкам в НХЛ
07:31
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин 17 марта в матче регулярного сезона НХЛ против «Айлендерс» (3:1) набрал два (1+1) очка и стал 34-м бомбардиром в истории лиги.
Теперь в активе 35-летнего россиянина 1 301 (718+583) набранное очко в лиге, и по этому показателю Овечкин превзошел канадского форварда Джерома Игинлу (1 300 очков).
На 33-м месте еще один канадец — Жильбер Перро, набравший 1 326 очков. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого суммарный показатель голов и передач составляет 2 857.
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