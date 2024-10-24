Овечкин вышел на 31-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Эта игра стала для россиянина 1432-й в лиге.

39-летний Овечкин поднялся на 31-е место в истории НХЛ по этому показателю, сровнявшись с Майком Гартнером.

Лидером является Патрик Марло, который сыграл за карьеру в НХЛ 1979 матчей.

Овечкин забросил в НХЛ 854 гола за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.