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Сегодня, 03:42

Овечкин вышел на 31-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Эта игра стала для россиянина 1432-й в лиге.

39-летний Овечкин поднялся на 31-е место в истории НХЛ по этому показателю, сровнявшись с Майком Гартнером.

Лидером является Патрик Марло, который сыграл за карьеру в НХЛ 1979 матчей.

Овечкин забросил в НХЛ 854 гола за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков в истории. Лидирует Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Питтсбург 8 3 5 7
5 Каролина 5 3 2 6
6 Коламбус 6 3 3 6
7 Айлендерс 6 2 4 6
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Тампа-Бэй 6 4 2 8
3 Оттава 6 4 2 8
4 Торонто 7 4 3 8
5 Бостон 7 3 4 7
6 Баффало 8 3 5 7
7 Детройт 6 3 3 6
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 6 6 0 12
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 7 4 3 9
5 Сент-Луис 7 4 3 8
6 Колорадо 7 3 4 6
7 Чикаго 7 2 5 5
8 Нэшвилл 6 1 5 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 6 5 1 11
2 Вегас 7 4 3 9
3 Ванкувер 6 3 3 8
4 Лос-Анджелес 7 3 4 8
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