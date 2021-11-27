Овечкин вышел на 26-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й и 747-й в лиге.

Таким образом, на счету Овечкина теперь 1355 очков за карьеру в североамериканской лиге. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ он обошел Ги Лафлера (1353 очка) и Брендана Шанахана (1354 очка).

Россиянин занимает 26-е место по количеству очков в истории НХЛ.