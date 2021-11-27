Овечкин вышел на 26-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Для 36-летнего россиянина эти шайбы стали 746-й и 747-й в лиге.
Таким образом, на счету Овечкина теперь 1355 очков за карьеру в североамериканской лиге. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ он обошел Ги Лафлера (1353 очка) и Брендана Шанахана (1354 очка).
Россиянин занимает 26-е место по количеству очков в истории НХЛ.
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
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