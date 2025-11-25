Овечкин вышел на 23-е место по числу сыгранных в НХЛ матчей

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 23-е место по числу сыгранных в НХЛ матчей.

Игра регулярного чемпионата с «Коламбусом» 25 ноября 2025 года стала для 40-летнего россиянина 1514-й. Столько же было у канадского форварда Стивена Айзермана, который завершил карьеру. Айзерман и Овечкин теперь находятся на 23-м месте. Лучший результат у канадского нападающего Патрика Марло (1779).

В сезоне-2025/26 у Овечкина 20 (10+10) очков в 23 матчах.

В общей сложности российский нападающий в 1514 матчах регулярных чемпионатов НХЛ забил 907 голов и отдал 736 результативных передач.