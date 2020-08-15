Овечкин вышел на 20-е место по количеству шайб в Кубке Стэнли

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в двадцатку лучших снайперов Кубка Стэнли.

Благодаря дублю в матче плей-офф против «Айлендерс» (2:5) на счету россиянина стало 67 заброшенных шайб в Кубке Стэнли. Овечкин обошел Джо Ньюиндайка и Дени Савара (оба — 66 шайб) и вышел на 20-е место по голам в плей-офф НХЛ.

Лучшим снайпером в истории Кубка Стэнли является Уэйн Гретцки (122 шайбы).

Подробнее о поражении «Вашингтона» во втором матче с «Айлендерс» можно прочитать здесь.