Овечкин вышел на 14-е место в НХЛ по числу очков, набранных в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал в голе форварда «Кэпиталз» Тома Уилсона, который реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

Овечкин сделал 582-е результативное действие за карьеру при игре в большинстве и вышел по этому показателю на 14-е место в истории НХЛ, опередив Марка Мессье (581).

Рекорд по числу набранных очков в большинстве в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (890).