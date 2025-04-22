Овечкин вышел на 13-е место по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (3:2 ОТ1).

Теперь на счету 39-летнего россиянина 74 гола в плей-офф. Он вышел на 13-е место по этому показателю в истории лиги, сравнявшись с Джо Павелски.

На 12-й строчке с 76 шайбами расположился Марио Лемье, лидирует Гленн Андерсон, на счету которого 93 гола.

На счету Овечкина 144 (74+70) набранных очков в 152 матчах плей-офф НХЛ.