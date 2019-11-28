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Овечкин вышел на 13-е место по голам в НХЛ в равных составах

28 ноября 2019, 14:53
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Для россиянина это 416-я шайба в лиге при равных составах. По этому показателю он вышел на 13-е место, превзойдя показатель Джерома Игинлы.

Следующий цель для Александра — Люк Робитайл (418). Рекорд принадлежит Уэйну Гретци (617). Первое место среди европейцев занимает Яромир Ягр (538).

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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