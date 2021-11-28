Овечкин вышел на 108-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
21:17
«Вашингтон» проводит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
Для капитана «Кэпиталз» эта игра стала 1219 в карьере в рамках НХЛ.Он вышел на 108-е место по данному показателю, догнав экс-форварда «Торонто» и «Чикаго» Эрика Нестеренко.
Следующая цель — Брд Маккриммон (1222 матча).
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