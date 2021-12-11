Овечкин вышел на 104-е место по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Для капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 1224-й в карьере в североамериканской лиге.

36-летний россиянин вышел на 104-е место в НХЛ по количеству сыгранных матчей, сравнявшись с Шоном О'Доннеллом и Гэри Робертсом.

Следующим в списке перед Овечкиным идет Эд Уэстфолл, который за карьеру провел 1226 матчей в НХЛ.