Овечкин выложил видео прогулки с собакой. Форвард находится в ковид-протоколе НХЛ и пропускает Матч звезд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выложил у себя в Instagram видео прогулки с собакой.

2 февраля 36-летний россиянин попал в ковид-протокол НХЛ и должен находиться на карантине. Из-за попадания в ковид-протокол форвард пропускает Матч звезд, который проходит в Лас-Вегасе.

Сторис Александра Овечкина. Фото Instagram

В сезоне-2021/22 Овечкин провел 46 матчей за «Вашингтон», на его счету 58 (29+29) очков.