Овечкин выдал худшую безголевую серию в этом сезоне

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата против «Бостона» (3:7), не может забить уже четвертую встречу подряд.

Для 36-летнего капитана это худшая серия в этом сезоне. Несмотря на это, он сократил отставание от лидеров в гонке бомбардиров НХЛ этого сезона до минимума, а также продолжает занимать второе место в списке лучших снайпером регулярки.

Овечкин набрал 52-е очко в сезоне (24 гола и 28 ассистов) и занимает третье место в гонке бомбардиров. Впереди только нападающие «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль, у которых по 53 очка.

В гонке снайперов россиянин уступает только Драйзайтлю, у которого 26 шайб (против 24 — у Овечкина).