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Сегодня, 03:33

Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Instagram

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Также по итогам голосования, Остон Мэттьюс из «Торонто» выбран капитаном Атлантического дивизиона, Натан Маккиннон из «Коламбуса» — Центрального дивизиона, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — Тихоокеанского дивизиона.

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять «Матчей всех звезд». Четыре команды будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 33 20 13 42
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 35 7 28 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Даллас 33 18 15 38
6 Виннипег 33 16 17 37
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 35 10 25 24
Результаты / календарь
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24.11
19.11 03:00
Баффало – Калгари
 0 : 5
19.11 03:00
Монреаль – Питтсбург
 0 : 6
19.11 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
19.11 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 1
19.11 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
19.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 1
19.11 04:00
Миннесота – Даллас
 7 : 2
19.11 04:00
Сент-Луис – Сан-Хосе
 4 : 1
19.11 05:00
Аризона – Коламбус
 4 : 5 Б
19.11 05:00
Эдмонтон – Виннипег
 2 : 1 Б
19.11 06:00
Анахайм – Каролина
 1 : 2
19.11 06:00
Вегас – Детройт
 5 : 2
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 32 24
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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