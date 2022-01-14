Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

The Gr8est thing to hit the Las Vegas Strip since, well, you know???



Ovi's the #NHLAllStar Metro Division captain!#ALLCAPS pic.twitter.com/y70fG2sUZK — Washington Capitals (@Capitals) January 13, 2022

Также по итогам голосования, Остон Мэттьюс из «Торонто» выбран капитаном Атлантического дивизиона, Натан Маккиннон из «Коламбуса» — Центрального дивизиона, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» — Тихоокеанского дивизиона.

Звездный уик-энд НХЛ в этом году пройдет с 4 по 6 февраля в Лас-Вегасе. Он будет проходить в том же формате, что и предыдущие пять «Матчей всех звезд». Четыре команды будут соревноваться в турнире на выбывание 3 на 3.