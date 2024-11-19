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Сегодня, 10:38

Овечкин второй раз подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

39-летний россиянин оформил дубль в матче против «Юты» (6:2) в ночь на 19 ноября.

Овечкин признан первой звездой дня вторые сутки подряд — 18 ноября его признали лучшим после хет-трика в ворота «Вегаса» (5:2). На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

Второй звездой дня назван голкипер «Монреаля» Сэм Монтембо, который отыграл на ноль матч против «Эдмонтона» (3:0, Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Кейл Макар. На его счету дубль в игре с «Филадельфией» (3:2).

Александр Овечкин
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