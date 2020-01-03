Овечкин — второй по количеству голов в НХЛ в 2019 году
01:05
Национальная хоккейная лига определила лучших снайперов регулярного чемпионата по итогам календарного года. Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на счету немца 52 точных броска.
На второй строчке расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он поражал ворота соперников 46 раз.
Brad Marchand (@Bmarch63) and David Pastrnak (@pastrnak96) dominated 2019. ? pic.twitter.com/jGMRlZaOeG— NHL (@NHL) January 2, 2020
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