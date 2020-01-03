Национальная хоккейная лига определила лучших снайперов регулярного чемпионата по итогам календарного года. Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на счету немца 52 точных броска.

На второй строчке расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он поражал ворота соперников 46 раз.