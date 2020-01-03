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Овечкин — второй по количеству голов в НХЛ в 2019 году

01:05
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Национальная хоккейная лига определила лучших снайперов регулярного чемпионата по итогам календарного года. Первую строчку занял нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на счету немца 52 точных броска.

На второй строчке расположился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Он поражал ворота соперников 46 раз.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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