Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил семисотую шайбу в НХЛ. Юбилейным для него стал гол в ворота «Нью-Джерси». Все 700 голов он забросил в составе «Кэпиталз».

Овечкин стал всего вторым хоккеистом в истории НХЛ, кто смог отличиться 700 раз в составе одного клуба. Первым был Горди Хоу, на счету которого 786 шайб в составе «Детройта». Еще 15 голов он забил в сезоне-1979/80 за «Хартфорд».

Хоу — второй снайпер в истории НХЛ с 801 шайбой. Лидирует Уэйн Гретцки — 894.