Овечкин второй день подряд тренировался без ограничений

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин 2 мая провел тренировку с основой команды. Второй день подряд россиянин занимался без ограничений, сообщает журналист Саманта Пелл.

Напомним, что 36-летний форвард пропустил три последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения.

При этом хоккеист отметил, что мог бы выйти на лед, если бы команда продолжала борьбу за зону плей-офф.

Напомним, что в первом раунде соперником «Вашингтона» будет «Флорида».