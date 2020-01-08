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Овечкин — вторая звезда дня в НХЛ

09:58
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Картер Верхэге, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (9:2).

Второй звездой признан российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший две шайбы в игре против «Оттавы» (6:1).

Третьей звездой дня признан нападающий клуба «Детройта» Франс Нильсен, который забросил две шайбы в матче с «Монреалем» (4:3).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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