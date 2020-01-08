Национальная хоккейная лига определила тройку лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Картер Верхэге, который оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (9:2).

Второй звездой признан российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший две шайбы в игре против «Оттавы» (6:1).

Третьей звездой дня признан нападающий клуба «Детройта» Франс Нильсен, который забросил две шайбы в матче с «Монреалем» (4:3).