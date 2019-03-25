22:30 | Хоккей — НХЛ

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме. Фото

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин вместе с командой встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фото в своем Твиттере опубликовал журналист Reuters Стив Холланд.

"Вашингтон" побывал на встрече с президентом в качестве победителя Кубка Стэнли прошлого сезона. В кадре Овечкин находится рядом с Кубком Стэнли недалеко от президента США.

При этом по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента.

Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/steveholland1

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