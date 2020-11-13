Овечкин вспомнил, как мог оказаться во «Флориде», а не в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева рассказал историю о том, как мог оказаться во «Флориде».

— Я 1985-го года, но драфтовался с 1986-м, так как родился на два дня позже нужной даты, — рассказал Овечкин. — Майк Кинэн считал високосные года, какие-то еще. Получилось, что я мог драфтоваться за 1985-й год. Идет последний раунд — и вдруг какая-то пауза. Мне звонит агент — у меня тогда он еще был — и говорит: «Саш, тебя пытается задрафтовать «Флорида»». У меня пот — я хочу быть первым, а не в девятом раунде. Нафига мне это надо? А сделать мы ничего не можем. Если НХЛ разрешит, я буду во «Флориде». Но им отказали, так как это был бы резонанс для всех. Потом спросил у Кинэна, что он тогда хотел сделать. Майк ответил: «Я мог войти в историю, если бы задрафтовал претендента на первый номер в девятом раунде».?

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