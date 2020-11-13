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Овечкин вспомнил две недели, проведенные в «Авангарде»

02:10
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на подкасте у комментатора Дениса Казанского и экс-футболиста сборной России Дмитрия Сычева рассказал, как подписал контракт с «Авангардом». В 2004 году хоккеист договорился с омским клубом, но в итоге уехал в НХЛ.

— Подписал соглашение с Омском, потому что «Динамо» не выполнило условия контракта, — сказал Овечкин. — Потом уехал в Америку. В «Авангарде» я провел две недели — это было супер. Команда — просто шикарная, Ягр за них играл. Тренировал Валерий Белоусов. Контракт был на два года, и я не думал, что локаут в НХЛ закончится. Думал, что еще годик поиграем, квартиру там искал и нашел. (Михаил Скрыль)

Полностью интервью Александра Овечкина

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