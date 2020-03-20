Овечкин все-таки забил 50 голов! В компьютерной симуляции американского портала NHL 20

Во время перерыва в НХЛ, связанного с пандемией коронавируса, портал NBC Sports провдит симуляцию оставшегося регулярного чемпионата в игре NHL20. В виртуальном матче с «Коламбусом», который должен был состояться сегодня, капитан команды Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в текущем сезоне.

«Вашингтон» разгромил «Коламбус» со счетом 6:1, а Овечккин забил шестой гол команды и отметился результативной передачей.

Уэйн Гретцки и Майк Босси — единственные два игрока в истории с девятью сезонами по 50 голов. У россиянина их семь. В текущем сезоне у него 48 заброшенных шайб.