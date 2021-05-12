Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ не забил 30 голов за сезон

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1).

35-летний россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах. Таким образом, Овечкин впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон.