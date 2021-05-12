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Овечкин впервые за 16 лет в НХЛ не забил 30 голов за сезон

07:05
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1).

35-летний россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах. Таким образом, Овечкин впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон.

Также Овечкин пропустил наибольшее количество игр в своей карьере в НХЛ. В сезоне 2009/10 он выбыл на 10 матчей, однако забросил 50 шайб. В любом другом сезоне Овечкин не пропускал более четырех игр.

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