Овечкин впервые в сезоне оформил хет-трик. Видео

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». В начале третьего периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 4:2.

Этот гол стал для него третьим в этой встрече. Впервые в этом сезоне 36-летний россиянин оформил хет-трик.

ovechkin got a hatty lets gooo pic.twitter.com/vS7Pf1LBgw — ?? (@xXbRoNxTiGeRxX) November 27, 2021

Овечкин довел счет голам в регулярных чемпионатах до 748 за карьеру в НХЛ. Топ-3 снайперов в истории открывает Яромир Ягр (766), далее идут Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

В этом сезоне у Овечкина уже 18 голов в 21 матче.