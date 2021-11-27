Овечкин впервые в сезоне оформил хет-трик. Видео
03:11
«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». В начале третьего периода российский нападающий Александр Овечкин сделал счет 4:2.
Этот гол стал для него третьим в этой встрече. Впервые в этом сезоне 36-летний россиянин оформил хет-трик.
Овечкин довел счет голам в регулярных чемпионатах до 748 за карьеру в НХЛ. Топ-3 снайперов в истории открывает Яромир Ягр (766), далее идут Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
В этом сезоне у Овечкина уже 18 голов в 21 матче.
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