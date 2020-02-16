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Овечкин впервые в сезоне не набрал очков четыре игры подряд

09:09
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (1:3). Российский форвард не забивает и не набирает очков четыре игры подряд, впервые в сезоне. Всего на счету Овечкина 57 (40+17) очков в 57 играх.

Овечкин провел на льду против «Койотс» 24 минуты, за которые нанес 8 бросков по воротам.

«Кэпиталз» проиграли три игры из последних четырех.

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