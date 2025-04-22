Овечкин впервые в карьере забил в овертайме матча плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ),

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме. Ранее 39-летний Овечкин ни разу в карьере не забивал в овертаймах матчей плей-офф НХЛ.

«Кэпиталз» открыли счет в серии — 1-0. Следующий матч состоится в Вашингтоне 24 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени.