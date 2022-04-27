Овечкин впервые в этом сезоне пропустит матч из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сыграет против «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

36-летний россиянин принял участие в предматчевом эфире перед церемонией в честь выхода на третье место по количеству голов в НХЛ за всю историю. 16 марта он обошел Яромира Ягра.

Washington @Capitals captain Alex Ovechkin (@ovi8) joins @RealSmokinAl on the @NBCSCapitals pregame show ahead of a pregame ceremony in honor of Ovechkin passing Jaromir Jagr for sole possession of third place on the @NHL all-time goals list and his historic 2021-22 season. pic.twitter.com/d36RFYI1YN — CapitalsPR (@CapitalsPR) April 26, 2022

Овечкин не сыграет с «Айлендерс» из-за травмы верхней части тела. Это его первая игра, пропущенная из-за травмы в этом сезоне, и 25-я пропущенная игра за 17 сезонов.

Ранее клуб объявил, что 36-летний Овечкин может вернуться «со дня на день» после травмы, полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б). В начале третьего периода он споткнулся о клюшку вратаря соперника и ударился левым плечом о борт.