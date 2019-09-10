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Овечкин впервые привел сына на хоккей. И показал ему «Вашингтон» изнутри

01:48
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин впервые привел на хоккей своего сына Сергея, который родился в августе прошлого года. Форвард устроил ему экскурсию показал «Кэпиталз» изнутри.

— Сережа в первый раз пришел в раздевалку к папе, — сказала супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

— Смотри, папа с Бэкки Кубок Стэнли выиграли, — показал позже капитан столичной команды своему сыну фотографию с главным трофеем НХЛ, который он держит вместе с Никласом Бэкстремом.

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