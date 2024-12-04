Овечкин впервые после травмы провел ледовую тренировку в полной хоккейной амуниции

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в среду появился на ледовой тренировке в полной хоккейной амуниции, сообщает RMNB.

39-летний россиянин восстанавливается от травмы, которую получил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2). У него был диагностирован перелом левой малоберцовой кости. В «Вашингтоне» заявили, что форвард выбыл на срок от 4 до 6 недель.

В понедельник, 2 декабря, журналист Тарик эль-Башир опубликовал видео с тренировки Овечкина. Нападающий провел короткую раскатку на льду в обычной спортивной форме.

По информации источника, на утренней тренировке 4 декабря Овечкин был облачен в хоккейную экипировку и проделал уже больший объем работы на льду. Однако он по-прежнему занимался без своих партнеров по команде.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.