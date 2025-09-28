Овечкин в субботу впервые после повреждения вышел на лед в бесконтактной форме
Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в субботу провел первую после повреждения тренировку с командой в бесконтактной форме, сообщает пресс-служба НХЛ.
18 сентября 40-летний форвард досрочно покинул тренировку «Кэпиталз» из-за травмы нижней части тела. Он пропустил несколько занятий команды и не принял участия в предсезонных матчах против «Бостона» (5:2) и «Филадельфии» (5:1). Со вторника хоккеист тренировался на льду индивидуально, а в субботу присоединился к тренировкам команды в бесконтактном джерси.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери не исключил, что Овечкин примет участие в гостевом предсезонном матче против «Коламбуса» 1 октября. При этом более вероятно, что форвард сыграет только в двух домашних матчах — против «Бостона» (3 октября) и «Коламбуса» (5 октября).
«Ему нужно выйти на лед в форме, допускающей полный контакт, прежде чем он сыграет в матче. У него есть потенциал сыграть обе домашние встречи», — сказал Карбери.
В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету капитана «Вашингтона» — 897 голов в 1491 игре в лиге.
