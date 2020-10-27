Овечкин возглавил список лучших свободных агентов следующего лета по версии NBC
20:30
Телеканал NBC составил рейтинг лучших игроков, которые могут выйти на рынок свободных агентов по окончании сезона-2020/21 в НХЛ. Этот список возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах Кубка Стэнли форвард забросил четыре шайбы и однажды ассистировал партнерам.
Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За свою карьеру он забросил 706 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.
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