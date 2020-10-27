НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин возглавил список лучших свободных агентов следующего лета по версии NBC

20:30
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

Телеканал NBC составил рейтинг лучших игроков, которые могут выйти на рынок свободных агентов по окончании сезона-2020/21 в НХЛ. Этот список возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах Кубка Стэнли форвард забросил четыре шайбы и однажды ассистировал партнерам.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За свою карьеру он забросил 706 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир