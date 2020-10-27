Овечкин возглавил список лучших свободных агентов следующего лета по версии NBC

Телеканал NBC составил рейтинг лучших игроков, которые могут выйти на рынок свободных агентов по окончании сезона-2020/21 в НХЛ. Этот список возглавил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

The @ProHockeyTalk writers ranked the top potential 2021 NHL free agents.



It could be a wild offseason. ?



More: https://t.co/tjtljSDpTF pic.twitter.com/Y0aj7wnXsz — #ThankYouDoc (@NHLonNBCSports) October 27, 2020

В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах Кубка Стэнли форвард забросил четыре шайбы и однажды ассистировал партнерам.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. За свою карьеру он забросил 706 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.